Из Симферополя в Херсон отправился первый за 8 лет пассажирский автобус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый за восемь лет пассажирский автобус отправился в пятницу из Симферополя в Херсон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это знаковое мероприятие. Впервые за восемь лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены", – сказал временно исполняющий обязанности главы Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Автобус с пассажирами отъехал от автостанции "Курортная" в 06:30. Как объяснил глава Крыма Сергей Аксенов, автобусы будут курсировать ежедневно в режиме экспресса. При этом пассажирам придется совершать пересадку на местные автобусы, выезжая за пределы полуострова.

На днях стало известно, что автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом Херсонской и Запорожской областями откроется с 1 июля. Пассажиры смогут отправиться в Бердянск, Мелитополь и Херсон. Обеспечивать безопасность перевозок будет Росгвардия.

Позже Сергей Аксенов сообщил, что запуск железнодорожного сообщения решено отложить. Это связано с незавершением работ по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон.

