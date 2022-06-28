Автобусное сообщение откроется между Крымом, Херсонской и Запорожской областями

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Впервые за 8 лет Крым запустит автобусные и железнодорожные маршруты до Херсонской и Запорожской областей. Сообщение откроется с 1 июля, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

"Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии", – написал он в своем телеграм-канале.

Автобусы будут ходить как экспрессы – каждый день по расписанию. Из Симферополя можно будет добраться на автобусе до Херсона, Мелитополя и Бердянска.

Билет в обе стороны по маршрутам Симферополь – Херсон и Симферополь – Мелитополь будет стоить 1 300 рублей, Симферополь – Бердянск – 1 800 рублей.

"Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления автобуса в рейс", – отметил Аксенов.

Из Джанкоя можно будет добраться на поезде до Херсона, а также Мелитополя. Стоимость проезда по первому маршруту составит 310 рублей, от Джанкоя до Мелитополя билет можно будет приобрести за 250 рублей.

Ранее Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что первый состав из Мелитополя с зерном уже прибыл на полуостров, а в будущем, по его словам, товарооборот между регионами будет только увеличиваться.