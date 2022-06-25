Железнодорожный вокзал Херсона возобновит работу

Железнодорожный вокзал Херсона скоро возобновит работу. Сейчас там ремонтируют поврежденные во время обстрелов здания, вставляют выбитые окна и убирают территорию.

Железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом планируют запустить в начале июля. Начнут курсировать как грузовые, так и пассажирские составы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.