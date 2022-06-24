Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Маршруты трамваев изменятся по выходным на юге Москвы с 25 июня. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Маршрут трамвая № 47 не изменится: он будет ходить от Нагатина до "Октябрьской". Маршруты трамваев № 1, 3, 16 в эти дни доступны не будут.
На время изменятся маршруты трамваев № 38 и 49 – они объединятся в единый маршрут № 38+49: Черемушки – метро "Тульская" – Нагатино. Маршрут № 39 будет следовать от метро "Университет" до Новоданиловского проезда.
Вместо трамваев для пассажиров запустят автобусы № 016 – от Даниловского рынка до остановки "Чертаново Южное" и № дп91 – между "Нагатинской", "Тульской" и "Павелецкой". Кроме того, между станциями "Тульская" и "Новокузнецкая" будет ходить автобус № м90.
Между "Пролетарской", Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" запустят трамвай № А.
В Дептрансе уточнили, что изменения связаны с работами по благоустройству на Дубининской улице и ремонтом путей на Варшавском шоссе.
"В районе метро "Нагатинская" начинается второй этап работ по замене стрелочного перевода. Работы требуют закрытия движения, но только по выходным. По будням трамваи поедут по своим обычным маршрутам", – уточняется в сообщении.
В субботу, 25 июня, с 15:00 до 19:30 не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице в сторону метро "Лубянка" в связи с проведением выпускного.
Ранее сообщалось, что в субботу, 25 июня, автобусы на Крылатской улице будут ходить по измененным маршрутам в связи с проведением соревнований по триатлону.
Автобусы № 229 и 829 будут курсировать по улице Крылатские Холмы в обоих направлениях. При этом заезд к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5" по Осенней и Крылатской улицам будет сохранен.
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