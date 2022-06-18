Расписание поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД временно изменилось

До понедельника изменилось расписание поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД. Последние электрички отменят, ночью часть составов проследуют по укороченным маршрутам. Кроме того, будут увеличены интервалы движения поездов.

Это связано с работами по обновлению инфраструктуры МЦД-2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

