В Альфа-Банке заявили, что проблем с выдачей наличной валюты нет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Альфа-Банке опровергли информацию о том, что клиенты столкнулись с проблемами при выдаче наличной валюты.

"Никаких проблем с выдачей наличной валюты в рамках предписаний ЦБ в банке нет. В редких единичных случаях разбираемся индивидуально", – сказали Агентству "Москва" в пресс-службе банка.

В кредитной организации объяснили, что, например, если деньги у клиента были на брокерском счете или в "Альфа-Капитале", который клиент воспринимает как банковский, требуется вывод средств на текущий счет, их заказ и выдача. Или же ранее клиент уже получал сумму в другой иностранной валюте (евро/фунты/франки) внутри лимита в 10 тысяч долларов. Каждую такую ситуацию специалисты смотрят отдельно и дают рекомендации.

Ранее стало известно, что банки РФ начали вводить комиссии на обслуживание валютных счетов.

Центробанк счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам. По данным регулятора, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права потребителей.