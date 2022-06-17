Автобусы временно не будут ходить по улицам Бачуринская и Липовый парк 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

19 июня автобусы временно не будут ходить по улицам Бачуринская и Липовый Парк из-за проведения Крестного хода. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, в период с 9:30 до 12:00 в воскресенье автобусы № 288 будут ходить по улице Александры Монаховой и бульвару Мечникова мимо станции метро "Ольховая". Маршрут № 882 продет по улице Александры Монаховой, а № с19 от остановки "Николино" до Сосенского, минуя Коммунарку.

Ранее стало известно, что в выходные дни, с 17 по 19 июня, изменится расписание движения поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Изменения будут действовать с 23:00 17 июня по 05:55 19 июня.

До этого сообщалось, что с 11 июня трамваи начали ходить в субботу и в воскресенье между станцией столичного метро "Войковская" и Михалковской улицей. Маршруты № 23 и 27 остались прежними, а № 30 изменился.

