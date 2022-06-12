В Москве запустили бесплатные автобусы до 4 городских кладбищ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные маршруты запустили до четырех городских кладбищ в День Святой Троицы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Двенадцатого июня, на Троицу, запускаются бесплатные маршруты до четырех городских кладбищ", – рассказали в ведомстве.

Автобусы Э проследуют от станций метро "Кузьминки" и "Рязанский проспект" до Кузьминского кладбища, а автобусы Э-1 довезут до Востряковского кладбища от станции метро "Юго-Западная".

Кроме того, запускается маршрут Э-2 от станции МЦД Щербинка. Отсюда можно доехать до Щербинского кладбища.

Наконец, жителям Москвы становится доступен бесплатный проезд до кладбища Ракитки от станции метро "Теплый Стан".

Ранее стало известно, что в центре столицы частично изменится схема движения транспорта в связи с подготовкой и проведением концерта в честь Дня России. Ограничения введены до 23:59 по московскому времени.