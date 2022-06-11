Движение на улице Вокзальная во Фрязине ограничат из-за легкоатлетического забега

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на участке улицы Вокзальная от дома 17 до дома 19 во Фрязине ограничат 12 июня из-за легкоатлетического забега, сообщили в Минтрансе Московской области.

Ограничения начнут действовать в 9:45 и сохранятся до 13:15.

Помимо этого, изменится схема движения автобусов №13 "Улица Полевая - станция "Фрязино" - улица Нахимова", №43 "Фрязино – Новая Слобода – Фрязино" и №54 "Фрязино – Богослово". Движение автобусов будет осуществляться по улице Центральная и улице Ленина.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участках Зеленого проспекта и проезда Перова Поля с 14 июня 2022 года. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. В Дептрансе Москвы уточнили, что ограничения продлятся до 30 сентября.

