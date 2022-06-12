В День России в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Схема движения автотранспорта временно изменится на ряде улиц в центре Москвы в День России, 12 июня. Об этом сообщатся на портале мэра и правительства столицы.
Так, с 00:01 до 23:59 будет полностью перекрыто движение на Ильинке от Красной площади до Новой площади, в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади, на Большом Москворецком мосту, на Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.
"Кроме того, на участках Ильинки и Варварки 12 июня нельзя будет припарковаться. Горожан просят быть внимательными и заранее планировать маршрут", – говорится в сообщении.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ранее сообщалось, что парковка на улицах Москвы будет бесплатной в воскресенье и понедельник, 12 и 13 июня. Действующие в Москве правила позволяют по воскресеньям бесплатно парковаться на всех городских улицах, кроме тех, которые входят в зону повышенных тарифов (380 и 450 рублей в час). В дни государственных праздников автомобилистам доступна бесплатная парковка на любых улицах.
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