В День России в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Схема движения автотранспорта временно изменится на ряде улиц в центре Москвы в День России, 12 июня. Об этом сообщатся на портале мэра и правительства столицы.

Так, с 00:01 до 23:59 будет полностью перекрыто движение на Ильинке от Красной площади до Новой площади, в проезде от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади, на Большом Москворецком мосту, на Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

"Кроме того, на участках Ильинки и Варварки 12 июня нельзя будет припарковаться. Горожан просят быть внимательными и заранее планировать маршрут", – говорится в сообщении.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Ранее сообщалось, что парковка на улицах Москвы будет бесплатной в воскресенье и понедельник, 12 и 13 июня. Действующие в Москве правила позволяют по воскресеньям бесплатно парковаться на всех городских улицах, кроме тех, которые входят в зону повышенных тарифов (380 и 450 рублей в час). В дни государственных праздников автомобилистам доступна бесплатная парковка на любых улицах.