Спецтарифы на велопрокат будут действовать в Москве 11–13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальные тарифы на аренду велосипедов будут доступны москвичам с 11 по 13 июня, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Абонемент "День России. Месяц" можно будет приобрести за 400 рублей. "День России. Поминутный" – за 10 рублей за старт, дальше минута катания будет стоить 3 рубля.

Ранее сообщалось, что в Москве организуют 20 крытых велопарковок. Их разместят рядом с крупными ТПУ с целью удобства пересадки на общественный транспорт.

В столице ежегодно появляется от 500 до 1 000 новых прокатных велосипедов. При этом к 2024 году велопрокатом планируется покрыть все жилые и офисные зоны в Москве.