Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 и 13 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бесплатную парковку введут на улицах Москвы в воскресенье и понедельник, 12 и 13 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Действующие в Москве правила позволяют по воскресеньям бесплатно парковаться на всех городских улицах, кроме тех, которые входят в зону повышенных тарифов (380 и 450 рублей в час). В дни государственных праздников автомобилистам доступна бесплатная парковка на любых улицах.

В субботу. 11 июня, парковки будут доступны в обычном платном режиме.

Отмечается также, что парковки со шлагбаумом будут платными во все праздничные дни.

Ранее в Дептрансе сообщили о запуске спецтарифа на аренду велосипедов в Москве 11 – 13 июня. Абонемент на месяц обойдется в 400 рублей, а минута катания – 3 рубля.