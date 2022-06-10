Вход в Музей Победы будет бесплатным в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День России, 12 июня, все желающие смогут бесплатно посетить Музей Победы и его филиал "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А."), сообщает пресс-служба музея.

"В этот день гости смогут послушать патриотические песни на концерте "Моя Россия", поучаствовать в увлекательных мастер-классах, осмотреть экспозиции музея, ознакомиться с уникальной боевой техникой на открытой площадке, увидеть спектакль "Вдовий пароход" и присоединиться к масштабному фестивалю "Самоварфест", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экспозиции "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!" останутся платными.

Кроме того, 11 и 12 июня столичные парки проведут праздничную программу. В эти дни различные мероприятия будут проходить в парках "Северное Тушино", "Дубки", "Митино", "Сокольники", Воронцовском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Всех желающих ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.

