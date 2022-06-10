Более 4 тысяч человек будут обеспечивать безопасность в Москве в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядок на мероприятиях в честь Дня России в Москве обеспечат свыше 4,4 тысячи сотрудников столичных служб и ведомств, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что среди них – порядка 2,5 тысячи сотрудников полиции, около 900 росгвардейцев и более 1 тысячи народных дружинников.
Сотрудники полиции и Росгвардии будут дежурить в контрольно-пропускных пунктах, через которые посетители будут проходить на праздничные мероприятия. Пункты будут оборудованы 150 арками с металлодетекторами, а сотрудники получат 2,5 тысячи ручных металлодетекторов.
Отмечается, что к местам празднования не допустят людей в нетрезвом состоянии, а также имеющих с собой оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве такового. Кроме того, нельзя проносить с собой напитки в стеклянной таре и пиротехнику.
В частности, праздничную программу 11 и 12 июня проведут столичные парки. В эти дни различные мероприятия будут проходить в парках "Северное Тушино", "Дубки", "Митино", "Сокольники", Воронцовском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Всех желающих ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.
Кроме того, в столичном парке "Зарядье" ко Дню России стартует арт-проект "Узору", посвященный орнаментам разных регионов и народов страны. Празднование в столице завершится фейерверком на ВДНХ, который начнется в 22:00.
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