Более 40 традиционных узоров народов России украсили парк "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Зарядье" ко Дню России, который отмечается 12 июня, стартует арт-проект "Узору", посвященный орнаментам разных регионов и народов страны. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в рамках проекта в парке "Зарядье" появилось свыше 40 различных узоров.

"Масштабные панно разместились на входе в павильон "Медиацентр", на площади и лестнице, ведущей к подземному музею. А в ландшафтных зонах установлены декоративные светящиеся шары с элементами аутентичных орнаментов", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Уточняется, что информацию о каждом из узоров можно найти на специально созданном сайте. Посетители парка смогут узнать, где и когда появился тот или иной орнамент, с какой техникой декоративно-прикладного искусства он связан и какой смысл был вложен в рисунок.

В материале говорится, что размер панно у медиацентра составляет около 1,5 тысячи квадратных метров, оно состоит из 16 фрагментов орнаментов со всей России. Лестница и территория у подземного музея украшены узорами юга и востока страны.

Для жителей столицы 11 и 12 июня ряд парков подготовил праздничную программу. Так, провести весело время можно будет в парках "Северное Тушино", "Дубки", "Митино", "Сокольники", Воронцовском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Всех желающих ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.

Ко Дню России в столице установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора. Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы. Более 600 тематических плакатов закрепили на афишных стендах и билбордах.

