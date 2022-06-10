Москвичам рассказали о работе спецстоянок в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Все столичные спецстоянки в праздничные дни, с 11 по 13 июня, будут работать круглосуточно. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно в пунктах МАДИ по адресам проезд Энтузиастов, владение 3, проезд Одоевского, владение 3, улица Дубовая Роща, владение 7А и улица Вагоноремонтная, владение 4А.
"Получить разрешение можно также в сервисных центрах "Московский транспорт", расположенных на улице 1905 года, доме 25, и улице Старой Басманной, доме 20, корпусе 1. Они будут закрыты только в День России 12 июня, в остальные дни будут работать в обычном режиме – с 08:00 до 20:00", – говорится в сообщении.
Столичных автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и парковаться в разрешенных местах. Об эвакуации автомобиля за неправильную парковку можно узнать в приложении "Парковки России", на сайте parking.mos.ru и по телефону +7 (495) 539-54-54.
Ранее сообщалось, что график работы социальных учреждений в Москве изменится с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Так, в обычном режиме будут работать центры "Московского долголетия". Специализированный центр занятости "Моя карьера" будет закрыт с 11 по 13 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: