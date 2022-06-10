Москвичам рассказали о работе спецстоянок в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все столичные спецстоянки в праздничные дни, с 11 по 13 июня, будут работать круглосуточно. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно в пунктах МАДИ по адресам проезд Энтузиастов, владение 3, проезд Одоевского, владение 3, улица Дубовая Роща, владение 7А и улица Вагоноремонтная, владение 4А.

"Получить разрешение можно также в сервисных центрах "Московский транспорт", расположенных на улице 1905 года, доме 25, и улице Старой Басманной, доме 20, корпусе 1. Они будут закрыты только в День России 12 июня, в остальные дни будут работать в обычном режиме – с 08:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и парковаться в разрешенных местах. Об эвакуации автомобиля за неправильную парковку можно узнать в приложении "Парковки России", на сайте parking.mos.ru и по телефону +7 (495) 539-54-54.

Ранее сообщалось, что график работы социальных учреждений в Москве изменится с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Так, в обычном режиме будут работать центры "Московского долголетия". Специализированный центр занятости "Моя карьера" будет закрыт с 11 по 13 июня.

