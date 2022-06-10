Трамваи между "Войковской" и Михалковской улицей с 11 июня начнут ходить по выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи по-прежнему начнут ходить в субботу и в воскресенье между станцией столичного метро "Войковская" и Михалковской улицей с 11 июня, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"С 11 июня после завершения ремонтных работ на ул. Зои и Александра Космодемьянских трамваи снова будут ходить по выходным дням между станцией метро "Войковская" и Михалковской улицей", – отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что маршруты № 23 и 27 останутся прежними. Однако маршрут трамвая № 30 в субботу и в воскресенье будет другим. Временный автобус № 023, который запускали на время ремонтных работ, ходить больше не будет.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов и электробусов в центре Москвы изменятся из-за празднования Дня России. Изменения начнут действовать в 23:30 11 июня и сохранятся до окончания мероприятия 12 июня.

Так, маршрут м90 будет укорочен – он пройдет от метро "Беляево" до улицы Балчуг. Также маршрут с755 будет работать с увеличенными интервалами.