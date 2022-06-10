Маршруты автобусов в центре Москвы изменятся из-за празднования Дня России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Маршруты автобусов и электробусов в центре столицы изменятся из-за празднования Дня России, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Изменения начнут действовать в 23:30 11 июня и сохранятся до окончания мероприятия 12 июня.
Так, маршрут м90 будет укорочен: он пройдет от станции метро "Беляево" до улицы Балчуг. Для проезда к станции "Лубянка" горожан призвали пересаживаться на метро "Новокузнецкая". Также маршрут с755 будет работать с увеличенными интервалами.
"Электробусы с920 идут по Большому Устьинскому мосту и Солянке", – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что участки улиц Ильинки, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста перекроют из-за проведения концерта ко Дню России. Ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59.
Также в указанное время не получится припарковать автомобиль на участке улицы Ильинки от Красной площади до Новой площади и на участке улицы Варварки от Старой площади до Большого Москворецкого моста.
В этот день также для посещения будет закрыт Мавзолей Ленина. Такое решение приняли из-за подготовки и проведения на Красной площади праздничного концерта.
Для москвичей 11 и 12 июня целый ряд парков подготовил праздничную программу. Так, провести весело время можно будет в парках "Северное Тушино", "Дубки", "Митино", "Сокольники", Воронцовском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Всех желающих приглашают познакомиться с ремеслами Древней Руси, позаниматься танцами, посмотреть выступления артистов.
Ко Дню России в столице установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора. Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы. Более 600 тематических плакатов закрепили на афишных стендах и билбордах.
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