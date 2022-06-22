Москвичи предложат идеи по улучшению транспортной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пользователи платформы "Город идей" могут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где установить зарядную станцию для электромобилей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В разделе "Предложить идею" появились 10 новых тем, связанных с развитием транспортной системы столицы. Горожане могут поделиться, чего, по их мнению, не хватает московским парковкам, пунктам велопроката, пешеходным переходам и остановкам.
Для пользователей платформы доступны такие темы, как "Маршруты общественного транспорта", "Остановки общественного транспорта", "Зарядные станции", "Зона парковки", "Организация пешеходных переходов", "Городской велопрокат", "Городская велопарковка", "Самокаты", "Железнодорожный транспорт", "Железнодорожные вокзалы и станции".
В частности, горожане могут предложить новые маршруты и график движения городского общественного транспорта, рассказать о местах, где необходимы зарядные станции для электромобилей. Есть и темы, посвященные модернизации остановок, пешеходных переходов, пунктов велопроката и велопарковок, улучшению технического оснащения пригородных поездов, обеспечению комфорта и безопасности на вокзалах.
Чтобы предложить свои идеи, нужно зарегистрироваться на платформе "Город идей". Затем следует перейти в раздел "Предложить идею", выбрать сферу, тему и описать свою идею в специальном окне. При необходимости можно приложить к описанию документы и фотографии.
Все предложения жителей проходят модерацию, после чего передаются на рассмотрение в ответственные органы исполнительной власти Москвы. Там их обсудят эксперты профильных отраслей, которые выберут, какие идеи стоит реализовать в столице.
Ранее жителям Москвы предложили поделиться идеями по развитию цифровых сервисов для путешественников. Высказать свои идеи и предложения можно было на платформе "Город идей" с 24 по 30 мая. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что проект "Туристическая Москва" поможет усовершенствовать портал Discover Moscow и сервис Russpass.
Участники могли поделиться мнением по развитию Discover Moscow. В частности, москвичи рассказали о каких событиях, объектах и знаковых местах нужно чаще сообщать на сайте. Во время обсуждения было доступно несколько направлений, среди которых "Удобство использования Discovermoscow.com", "Прогулка по Москве", "Онлайн-проекты о Москве", "Тревел-шоу "Russpass. Путешествия" и "Планирование путешествий".
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