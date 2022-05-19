Москвичам предложили поделиться идеями по улучшению туристических сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям Москвы предложили поделиться идеями по развитию цифровых сервисов для путешественников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Высказать свои идеи и предложения можно будет на платформе "Город идей" с 24 по 30 мая. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что проект "Туристическая Москва" поможет усовершенствовать портал Discover Moscow и сервис Russpass.

"Это две крупнейшие городские онлайн-площадки для путешественников. Москвичи оценят преимущества обеих, проанализируют недочеты и предложат идеи по их развитию", – отметила Сергунина.

Участники смогут поделиться мнением по развитию Discover Moscow. В частности, москвичи расскажут, о каких событиях, объектах и знаковых местах нужно чаще рассказывать на сайте. Во время обсуждения будет доступно несколько направлений, среди которых "Удобство использования Discovermoscow.com", "Прогулка по Москве", "Онлайн-проекты о Москве", "Тревел-шоу "Russpass. Путешествия" и "Планирование путешествий".

Самые интересные идеи отберут эксперты для дальнейшего голосования среди пользователей. После горожане решат, какие предложения необходимо реализовать.

Ранее представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко рассказала, что проведение креатона Moscow Travel Create позволит привлечь креативные индустрии к продвижению туристического потенциала столицы. По словам Святенко, шесть лучших проектов будут реализованы, а призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.

