Москвичам предложили поделиться идеями по улучшению туристических сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям Москвы предложили поделиться идеями по развитию цифровых сервисов для путешественников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Высказать свои идеи и предложения можно будет на платформе "Город идей" с 24 по 30 мая. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что проект "Туристическая Москва" поможет усовершенствовать портал Discover Moscow и сервис Russpass.
"Это две крупнейшие городские онлайн-площадки для путешественников. Москвичи оценят преимущества обеих, проанализируют недочеты и предложат идеи по их развитию", – отметила Сергунина.
Участники смогут поделиться мнением по развитию Discover Moscow. В частности, москвичи расскажут, о каких событиях, объектах и знаковых местах нужно чаще рассказывать на сайте. Во время обсуждения будет доступно несколько направлений, среди которых "Удобство использования Discovermoscow.com", "Прогулка по Москве", "Онлайн-проекты о Москве", "Тревел-шоу "Russpass. Путешествия" и "Планирование путешествий".
Самые интересные идеи отберут эксперты для дальнейшего голосования среди пользователей. После горожане решат, какие предложения необходимо реализовать.
Ранее представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко рассказала, что проведение креатона Moscow Travel Create позволит привлечь креативные индустрии к продвижению туристического потенциала столицы. По словам Святенко, шесть лучших проектов будут реализованы, а призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.
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