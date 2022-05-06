Святенко: креатон Moscow Travel Create поможет развитию туристического потенциала столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко рассказала, что проведение креатона Moscow Travel Create, который будет проходить 14 и 15 мая, позволит привлечь креативные индустрии к продвижению туристического потенциала столицы.
"Формат креатона позволит в столице привлечь к теме продвижения возможностей внутреннего туризма большое количество креативных команд. Уже сейчас поданы более 2 тысяч заявок, что показывает огромный интерес к теме со стороны креативной индустрии", – заявила Святенко Агентству "Москва".
В креатоне будут участвовать маркетологи, дизайнеры, ивент-менеджеры, блогеры, режиссеры, художники, видеографы, продакт-менеджеры, менеджеры по рекламе и заинтересованные в этих профессиях студенты. Участники проработают маркетинговые стратегии для разных целевых аудиторий, также будет разрабатываться стратегия по продвижению сервиса Russpass.
По словам Святенко, шесть лучших проектов будут реализованы, а призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей. Креатон завершится открытым финалом. Зарегистрировавшиеся на сайте мероприятия смогут увидеть представление стратегий.
Ранее Святенко предложила ускорить работу по созданию новых учреждений для летнего отдыха детей. Она отметила, что вместо разработки проектно-сметной документации в 2023 году нужно запускать строительство палаточных и быстровозводимых лагерей по типовым проектам, а также кемпингов. В этом случае уже следующим летом появятся дополнительные объекты для отдыха и оздоровления.
По ее словам, такой подход позволит запустить программы доступного детского отдыха в новых форматах. Святенко добавила, что из-за транспортных проблем проезд семей к привычным местам отдыха оказывается осложнен. Однако это, по ее мнению, не должно быть причиной того, что дети остаются без отдыха в каникулы.
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