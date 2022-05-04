Голосовой помощник заработал на горячей линии для туристов в Москве

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На горячей линии столичного центра информационной поддержки туристов появился голосовой помощник Руслан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Голосовой помощник обучен отвечать на несколько типов вопросов. В частности, он объясняет, как стать партнером сервиса Russpass. Кроме того, рассказывает, как вернуть деньги за неиспользованные билеты в театры и музеи, а также консультирует по вопросам Safe Travels Discover Moscow. В ближайшее время функционал робота будет расширен.

Получить консультацию у голосового помощника Руслана можно, позвонив на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов контакт-центра по телефону +7 (800) 300-61-22.

Ранее горячую линию по оказанию психологической помощи запустил Московский институт психоанализа. Она работает круглосуточно. Обратиться можно по телефону 8 (499) 650-75-75. В работе горячей линии принимают участие психологи-волонтеры. Специалисты проживают в разных российских городах и за рубежом.

До этого сообщалось, что горячая линия Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Таким образом, горожане смогут в любое время получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия.

