Московский институт психоанализа запустил горячую линию психологической помощи

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Московский институт психоанализа запустил горячую линию по оказанию психологической помощи. Она будет работать круглосуточно.

"Обратиться по телефону 8 (499) 650-75-75 может любой желающий, кто считает, что ему нужна поддержка. <...> Работа линии психологической помощи будет основана на традициях эмпатии и человеколюбия", – говорится в сообщении на сайте института.

Уточняется, что в работе горячей линии принимают участие психологи – волонтеры. Специалисты проживают в разных российских городах и за рубежом.

Как рассказала руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа Светлана Штукарева, специалисты горячей линии помогут справиться с беспокойством, касающимся любой непростой ситуации.

Ранее сообщалось, что горячая линия Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Таким образом, горожане смогут в любое время получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия.

