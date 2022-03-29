Московский институт психоанализа запустил горячую линию психологической помощи

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Московский институт психоанализа запустил горячую линию по оказанию психологической помощи. Она будет работать круглосуточно.
"Обратиться по телефону 8 (499) 650-75-75 может любой желающий, кто считает, что ему нужна поддержка. <...> Работа линии психологической помощи будет основана на традициях эмпатии и человеколюбия", – говорится в сообщении на сайте института.
Уточняется, что в работе горячей линии принимают участие психологи – волонтеры. Специалисты проживают в разных российских городах и за рубежом.
Как рассказала руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа Светлана Штукарева, специалисты горячей линии помогут справиться с беспокойством, касающимся любой непростой ситуации.
Ранее сообщалось, что горячая линия Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Таким образом, горожане смогут в любое время получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия.
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