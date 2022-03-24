В Москве круглосуточно заработала горячая линия Роспотребнадзора

Горячая линия Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, горожане смогут в любое время получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия по телефону горячей линии 8 (495) 687-36-60.

Уточняется, что потребители обращаются к специалистам по вопросам возврата товаров, купленных в интернете, и средств за туристические путевки, предъявления претензий по технически сложному товару ненадлежащего качества, а также по поводу прививок и навязывания платных медицинских услуг.

Ранее на круглосуточный режим работы перешла горячая линия по вопросам стационарного соцобслуживания. Проконсультироваться по стационарному соцобслуживанию в столице можно каждый день по номеру 8 (495) 276-11-55.

Для получения соцпомощи нуждающемуся, его близким или представителю нужно обратиться с паспортом и заявлением о признании нуждающимся в социальном обслуживании в любой центр "Мои документы".

