В Москве круглосуточно заработала горячая линия Роспотребнадзора
Горячая линия Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Таким образом, горожане смогут в любое время получить подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия по телефону горячей линии 8 (495) 687-36-60.
Уточняется, что потребители обращаются к специалистам по вопросам возврата товаров, купленных в интернете, и средств за туристические путевки, предъявления претензий по технически сложному товару ненадлежащего качества, а также по поводу прививок и навязывания платных медицинских услуг.
Ранее на круглосуточный режим работы перешла горячая линия по вопросам стационарного соцобслуживания. Проконсультироваться по стационарному соцобслуживанию в столице можно каждый день по номеру 8 (495) 276-11-55.
Для получения соцпомощи нуждающемуся, его близким или представителю нужно обратиться с паспортом и заявлением о признании нуждающимся в социальном обслуживании в любой центр "Мои документы".
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