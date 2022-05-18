В Москве выбрали победителей первого туристического креатона

Фото: предоставлено организаторами Moscow Travel Create
14–15 мая в Москве прошел первый в России масштабный креатон Moscow Travel Create – командное соревнование по созданию решений в индустрии столичного туризма. Свои идеи по продвижению туристического потенциала столицы предложили 150 участников – маркетологи, SMM-специалисты, копирайтеры, аналитики и другие.
Перед участниками стояло несколько задач:
При подаче заявки потенциальные участники могли выбрать до трех задач из шести: "Сити-брейк", "Фэмили трип", VIP-VIP-VIP, "Московский бит", "Бизнес трип" и RUSSPASS.
Проект команды "ОУДЖИ" был выбран жюри как лучший в части продвижения сервиса RUSSPASS: они предложили комплексную кампанию для стран СНГ "Бери шире", идеей которой стала возможность для туристов посмотреть на привычные локации и достопримечательности, в том числе московские, с нового ракурса.
Команда "Долгоруки-крюки" решала задачу для категории деловых туристов из зарубежных стран: участники предложили проект MOSMICE, который поможет MICE-агентствам быстро находить клиентов, выходы на площадки и в целом более полезно взаимодействовать друг с другом.
Для решения задачи "Фэмили трип" команда "Студия 510" нашла идеальный образ для PR-кампании – любящая бабушка, которая ассоциируется у всех с заботой, теплом, вкусной едой. Образ интегрирован в наружную рекламу в виде образов бабушек разных народностей, живущих в России, и характерных "бабушкиных" фраз. Также проект подразумевает создание мини-сериала, главной героиней которого должна тоже стать бабушка.
"Перфекционисты" представили проект для решения задачи "Московский бит" (путешественники из стран Латинской Америки) – "Очень-очень-очень-очень далеко". Они предлагают визуальную PR-кампанию, которая не просто разрушит миф о том, что Москва – это очень далеко, дорого, холодно и непонятно, а сыграет на контрастах: например, привлечет жителей Южной Америки не футболом, а хоккеем, не карнавалом, а балетом, не фахитос, а русской кухней.
Участники команды Vesper Travel в рамках задачи VIP-VIP-VIP (для туристов из стран Ближнего Востока) предложили PR-программу с тремя акцентами: Москва как одна из с самых редких драгоценностей в коллекции любого путешественника, поездка в Москву – инвестиция в эмоциональный капитал, а также акцент на выдающихся сезонных событиях экстра-класса (скачки, открытие сезонов в театрах, балы и так далее).
Наконец финалисты задачи "Сити-брейк", команда KIMCHI, придумали концепт MOW/EOW/WOW, который предполагает три прочтения: Москва как столица, где есть все, как место для короткой поездки выходного дня и дестинация, которая не может не удивить даже самого искушенного путешественника. Туристу нужно заполнить анкету на специальном сервисе и указать в ней, что хочется увидеть и какие эмоции получить. В итоге он получает свод рекомендаций на основании своих запросов, которые также дополнены бонусами и скидками от партнеров. А еще программа позволит найти в Москве "соратника" – жителя города, интересы которого совпадают с интересами туриста, и который будет готов составить ему компанию.
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