В Москве выбрали победителей первого туристического креатона

Фото: предоставлено организаторами Moscow Travel Create

14–15 мая в Москве прошел первый в России масштабный креатон Moscow Travel Create – командное соревнование по созданию решений в индустрии столичного туризма. Свои идеи по продвижению туристического потенциала столицы предложили 150 участников – маркетологи, SMM-специалисты, копирайтеры, аналитики и другие.

Перед участниками стояло несколько задач:

создать креативные концепции по продвижению Москвы для представителей разных целевых аудиторий;

объединить представителей творческих специальностей с игроками туристической отрасли и ведущими маркетинговыми агентствами (более 300 человек) для знакомства и возможности потенциального трудоустройства;

продемонстрировать бизнесу новые инструменты для маркетингового продвижения продуктов и услуг.

"Когда мы объявляли о запуске приемной кампании, то обозначили для себя планку в 1 000 заявок – это хороший показатель для мероприятия такого уровня, которое проводится впервые. Но реальность превзошла все ожидания: нам поступило 2 111 заявок, среди которых было действительно трудно отобрать 150 участников. Еще труднее было выбрать из 30 команд победителей – настолько свежи взгляды, интересны подходы. В итоге было выбрано шесть действительно уникальных предложений", – рассказала заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова.

При подаче заявки потенциальные участники могли выбрать до трех задач из шести: "Сити-брейк", "Фэмили трип", VIP-VIP-VIP, "Московский бит", "Бизнес трип" и RUSSPASS.

Проект команды "ОУДЖИ" был выбран жюри как лучший в части продвижения сервиса RUSSPASS: они предложили комплексную кампанию для стран СНГ "Бери шире", идеей которой стала возможность для туристов посмотреть на привычные локации и достопримечательности, в том числе московские, с нового ракурса.

Команда "Долгоруки-крюки" решала задачу для категории деловых туристов из зарубежных стран: участники предложили проект MOSMICE, который поможет MICE-агентствам быстро находить клиентов, выходы на площадки и в целом более полезно взаимодействовать друг с другом.

Для решения задачи "Фэмили трип" команда "Студия 510" нашла идеальный образ для PR-кампании – любящая бабушка, которая ассоциируется у всех с заботой, теплом, вкусной едой. Образ интегрирован в наружную рекламу в виде образов бабушек разных народностей, живущих в России, и характерных "бабушкиных" фраз. Также проект подразумевает создание мини-сериала, главной героиней которого должна тоже стать бабушка.

"Перфекционисты" представили проект для решения задачи "Московский бит" (путешественники из стран Латинской Америки) – "Очень-очень-очень-очень далеко". Они предлагают визуальную PR-кампанию, которая не просто разрушит миф о том, что Москва – это очень далеко, дорого, холодно и непонятно, а сыграет на контрастах: например, привлечет жителей Южной Америки не футболом, а хоккеем, не карнавалом, а балетом, не фахитос, а русской кухней.

Участники команды Vesper Travel в рамках задачи VIP-VIP-VIP (для туристов из стран Ближнего Востока) предложили PR-программу с тремя акцентами: Москва как одна из с самых редких драгоценностей в коллекции любого путешественника, поездка в Москву – инвестиция в эмоциональный капитал, а также акцент на выдающихся сезонных событиях экстра-класса (скачки, открытие сезонов в театрах, балы и так далее).

Наконец финалисты задачи "Сити-брейк", команда KIMCHI, придумали концепт MOW/EOW/WOW, который предполагает три прочтения: Москва как столица, где есть все, как место для короткой поездки выходного дня и дестинация, которая не может не удивить даже самого искушенного путешественника. Туристу нужно заполнить анкету на специальном сервисе и указать в ней, что хочется увидеть и какие эмоции получить. В итоге он получает свод рекомендаций на основании своих запросов, которые также дополнены бонусами и скидками от партнеров. А еще программа позволит найти в Москве "соратника" – жителя города, интересы которого совпадают с интересами туриста, и который будет готов составить ему компанию.