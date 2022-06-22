Маршруты автобусов изменятся на Крылатской улице 25 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 25 июня, автобусы на Крылатской улице будут ходить по измененным маршрутам в связи с проведением соревнований по триатлону. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"25 июня с 07:40 до окончания мероприятия автобусы не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала. Это связано с проведением Кубка по триатлону", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что автобусы № 229 и 829 будут курсировать по улице Крылатские Холмы в обоих направлениях. При этом заезд к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5" по Осенней и Крылатской улицам будет сохранен.

"Не будут работать остановки "Дворец ледового спорта", "Велотрек", "Стадион", "Гребной канал" и "Крылатский мост" на Крылатской улице", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что пользователи платформы "Город идей" могут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где установить зарядную станцию для электромобилей. В разделе "Предложить идею" появились 10 новых тем, связанных с развитием транспортной системы столицы. Горожане могут поделиться, чего, по их мнению, не хватает московским парковкам, пунктам велопроката, пешеходным переходам и остановкам.