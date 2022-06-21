Движение в центре Москвы ограничат из-за выпускного

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Садовом кольце ограничат в районе Крымского моста из-за выпускного, сообщили в столичном Дептрансе.
"С 16 часов 25 июня до 7 часов 26 июня будет ограничено движение на Садовом кольце в районе Крымского моста", – говорится в телеграм-канале ведомства.
В частности, движение ограничат на участке Садового кольца при движении в сторону Ленинского проспекта – от Зубовского бульвара до съезда с Крымским Валом на проезд в сторону Ленинского проспекта.
Кроме того, ожидается полное перекрытие съезда с Крымского Вала на проезд в сторону Ленинского проспекта. Также будет запрещена парковка с 00:01 25 июня до 07:00 26 июня со стороны бокового проезда Крымского Вала.
Ранее Дептранс сообщил, что в Москве на Новоспасском мосту с 24 июня будет ограничено движение.
"Там будут проводиться строительные работы", – уточнили в ведомстве.
Еще до этого департамент предупредил жителей столицы об ограничении движения на некоторых участках на улице Амурской из-за работ, которые будут проводиться с 23 июня и до 30 октября. Там планируется строительство инженерных сетей.
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