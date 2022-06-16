На Бульварном кольце начался ремонт дорожного покрытия

На Бульварном кольце ремонтируют дорожное покрытие. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

По словам заммэра Петра Бирюкова, всего там планируют отремонтировать 10 участков общей площадью в 130 тысяч квадратных метров. Работы закончат до конца июля.

Сейчас ремонт уже идет на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. На очереди – Тверской, Страстной, Чистопрудный и другие. Из-за работ движение будет частично ограничено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.