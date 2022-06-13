Выставка японской живописи пройдет в Ботаническом саду МГУ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Выставка японской живописи "Цветы четырех сезонов Японии" пройдет в Ботаническом саду МГУ в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада.

Открытие мероприятия запланировано на 18:00 17 июня. Оно пройдет в старинной Субтропической оранжерее. Автором проекта является художница Александра Васильева.

Для гостей также организуют арт-презентацию, угощение японскими сладостями и музыкальный сюрприз.

Для входа на мероприятие нужно заранее пройти регистрацию и купить входной билет в "Аптекарский огород".

Ранее в столице подготовили масштабную программу к 350-летию Петра I. Всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий. Москвичи и гости столицы смогут, в том числе прогуляться по нескольким пешеходным маршрутам центра города, в ходе которых узнают о детстве и друзьях царя.