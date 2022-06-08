Масштабную программу к 350-летию Петра I подготовили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные экскурсии, выставки и лекции пройдут в Москве к 350-летию Петра I. Для участия в мероприятиях нужно предварительно записаться на портале "Узнай Москву", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Петр I родился и вырос в Москве, поэтому в городе есть немало мест, которые хранят память о нем. <...> Всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства столицы.

Москвичи смогут прогуляться по нескольким пешеходным маршрутам центра города, в ходе которых узнают о детстве и друзьях царя, а также о храме Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице, по легенде построенном по рисунку Петра I.

В ходе экскурсионного цикла "Игротека времен Петра I" участники узнают об играх, которые были популярны на рубеже XVII–XVIII веков. Помимо этого, все желающие смогут посетить лекцию "Москва помнит Петра Великого. Объекты культурного наследия. Монументальна пластика. Археология".

Ранее сообщалось, что тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I "Русич" запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Он будет курсировать в течение шести месяцев. Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, в подземке уже ходят 14 тематических поездов.

