Центр лучевой терапии появится в столичной больнице имени Логинова

13:35
Два уникальных медицинских центра появятся в Москве
Центр лучевой терапии появится на территории Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в интервью Москве 24.
По его словам, МКНЦ имени Логинова является уникальным комплексом. Он подчеркнул, что палаты в больнице организованы на уровне пятизвездочных гостиниц.
"То есть они очень комфортные, с большими окнами, хорошей мебелью. Ну уж не говоря про то, что здесь уникальнейшее оборудование, 20 операционных", – сказал Загрутдинов.
Руководитель департамента строительства добавил, что Центр лучевой терапии оснастят оборудованием, аналогов которому пока нет в России. Это позволит точно и качественно лечить онкологические болезни. Он подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию больница станет одним из лучших онкологических центров страны.
Загрутдинов также рассказал и об уникальном лечебно-диагностическом комплексе городской клинической инфекционной больницы № 1. Он напомнил, что раньше там были старые корпуса, а после мэр Москвы решил снести здания и на их месте построить современный комплекс.
"Это уникальный, крупнейший комплекс в стране – более 100 тысяч квадратных метров, где располагаются более 530 мельцеровских боксов. Это уникальные боксы, которые не позволяют распространять инфекции. То есть в каждом боксе – уникальная индивидуальная инженерная система с большой кратностью обмена воздуха", – пояснил Загрутдинов.
По его словам, комплекс состоит из трех корпусов, которые соединены надземными и подземными переходами. Кроме того, на территории больницы разместят акушерский комплекс.
"Если, допустим, раньше, ну, попала в инфекционное роженица, надо было везти в другую клинику, теперь на одной территории и диагностика, и лечение. В том числе есть акушерский блок, можно родить детей, также предусмотрены отдельные палаты для ребенка с матерью", – сказал руководитель департамента строительства Москвы.
Ранее Загрутдинов рассказал, что все поликлиники Москвы проектируются по новому столичному стандарту с кафе, игровыми зонами и информационными центрами. Кроме того, во всех поликлиниках на первых этажах будут располагаться кафе, а в детских медучреждениях – игровые зоны с мягким покрытием, где дети смогут ожидать приема врача. По словам Загрутдинова, вместо регистратур в поликлиниках появились информационные центры.
Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.
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