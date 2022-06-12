Мурашко заявил, что все российские медицинские проекты будут осуществлены по плану

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все проекты по совершенствованию медицинской помощи в России будут реализованы в соответствии с планом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь еще более качественной и доступной для каждого россиянина, вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану", – приводятся его слова в поздравлении в честь Дня России, опубликованном на сайте Минздрава РФ.

Министр также отметил работу медиков, которые объединились с россиянами и смогли сдержать натиск пандемии и спасти множество жизней.

Ранее Михаил Мурашко сообщил о снижении показателя смертности в стране.



Он отметил, что общий вектор развития медицины в России задает поставленная президентом Владимиром Путиным задача по достижению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Министр подчеркнул, что современные вызовы требуют быстрых побед. А это невозможно без прочного научного фундамента и консолидации всех имеющихся в стране компетенций.

