Новую вакцину против оспы начали тестировать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России проходит тестирование новой вакцины против оспы. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко РИА Новости.
"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", – сказал Мурашко.
Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян.
Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.
Руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков при этом отметил, что люди в возрасте до 40 лет наиболее подвержены риску заболевания оспой обезьян.
Он отметил, что для вакцинированных от натуральной оспы во времена СССР вирус не представляет угрозы, в то время как те, кто не привит, могут быть более восприимчивы к нему.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в мире выявили 780 случаев заражения оспой обезьян. Все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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