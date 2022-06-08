Новую вакцину против оспы начали тестировать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России проходит тестирование новой вакцины против оспы. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко РИА Новости.

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", – сказал Мурашко.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян.

Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.

Руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков при этом отметил, что люди в возрасте до 40 лет наиболее подвержены риску заболевания оспой обезьян.

Он отметил, что для вакцинированных от натуральной оспы во времена СССР вирус не представляет угрозы, в то время как те, кто не привит, могут быть более восприимчивы к нему.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в мире выявили 780 случаев заражения оспой обезьян. Все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

