Эксперт назвал категорию людей, наиболее подверженную вирусу оспы обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Люди в возрасте до 40 лет наиболее подвержены риску заболевания оспой обезьян, сообщил руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
"Россиян в возрасте 40 лет и старше примерно 70 миллионов на сегодняшний момент. С поправкой на вакцинацию группа будет меньше на 10–15%. Я полагаю, что примерно 50% текущего населения РФ на сегодняшний момент вакцинированы", – приводит слова Чудакова газета "Известия".
Он отметил, что для вакцинированных от натуральной оспы во времена СССР вирус не представляет угрозы, в то время как те, кто не привит, могут быть более восприимчивы к нему.
По словам эксперта, в Европе заболели в основном мужчины. Кроме того, есть указания, что это представители сексуальных меньшинств. Он добавил, что оспа обезьян не обладает высокой заразностью, поэтому она не станет причиной эпидемии или пандемии.
Чудаков добавил, что в настоящее время обязательная вакцинация не требуется, пока наблюдается только вспышка, уточнив, что она не является первой, но ее причины остаются неизвестными.
В свою очередь, эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" (HealthNet) Сергей Нетесов поддержал точку зрения об отсутствии необходимости возвращения обязательной вакцинации.
"Прививки от оспы завершились в 1980 году, с тех времен прошло 42 года. Я бы сказал, что люди старше 43 лет не находятся в зоне риска", – добавил специалист.
Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян.
Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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