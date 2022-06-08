Каждый пятый россиянин боится заболеть оспой обезьян – опрос

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Каждый пятый россиянин (21%) боится заболеть оспой обезьян. При этом 64% не опасаются данного вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Из исследования, которое проводилось среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью, следует, что еще 30% опрошенных выразили переживания, если вирусом заболеют близкие люди, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Каждый четвертый гражданин (25%) осведомлен о появлении оспы обезьян. При этом 60% заявили, что не знают подробностей, а 15% узнали о вирусе впервые в ходе опроса.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян.

Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.

