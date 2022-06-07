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Общество

01:54

Эксперты не увидели предпосылок для появления варианта оспы обезьян с большей заразностью

обществомедицина

Фото: depositphotos/shmeljov

На сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян, сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.

"При том что оспа обезьян обладает низкой трансмиссивностью, в последние годы произошли изменения в эпидемиологии данного вируса, проявившиеся, в частности, в расширении территории, где проявляется заболевание", – рассказали эксперты.

Специалисты добавили, что в большинстве случаев оспа обезьян является самокупируемым заболеванием, симптомы которого исчезают через 2–4 недели. При этом в "Векторе" отметили, что в настоящее время регистрируются случаи передачи вируса от человека к человеку, предположительно, половым путем.

Эксперты также сообщили, что тяжелые случаи в основном фиксируются у детей. Они связаны с продолжительностью контакта с вирусом, состоянием здоровья пациента и природой осложнений. Кроме того, риску серьезного течения болезни подвержены люди с иммунодефицитом.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем. Он добавил, что предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям.

В РФ исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 лабораторий

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