Эксперт рассказал, при каких условиях возможна эпидемия оспы обезьян

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Эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
При этом, специалист подчеркнул, что сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой.
По словам врача, предотвратить эпидемию можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям.
Кроме того, по словам эксперта, прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили разницу между оспой обезьян и ветряной. Как уточняется, ветрянка относится к герпесвирусам. В свою очередь, оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов и является редкой вирусной инфекцией. В ведомстве подчеркнули, что у переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 30 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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