В ВОЗ связали вспышку оспы обезьян с изменением климата

Фото: АР/CDC
Вспышки оспы обезьян и других подобных ей болезней могут быть вызваны климатическими изменениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана.
Представитель организации объяснил, что в результате изменения климатических условий, которые могут привести в том числе к засухе, из-за необходимости искать новые источники пропитания меняется и поведение животных и людей. В результате создается ситуация, когда болезни животных могут передаться людям.
По его словам, ситуация усугубляется, риски возникновения и распространения новых инфекций все время растут.
Ранее вирусолог Константин Чумаков призвал россиян не переживать из-за оспы обезьян. По его словам, разговоры о вирусе свидетельствует о паузе в новостном цикле: все говорят про оспу обезьян, поскольку говорить больше не о чем.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 30 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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