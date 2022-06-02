Вирусолог рассказал о мерах профилактики оспы обезьян

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Чтобы обезопасить себя от возможного заражения оспой обезьян, следует избегать телесных контактов с другими людьми. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.
"Условно не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом", – сказал специалист.
Если уверенности в том, что половой партнер здоров, нет, то следует попросить его сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем. По его словам, принимать меры профилактики важно, поскольку вирус оспы обезьян достаточно быстро накапливается в физиологических жидкостях, при этом человек может еще не успеть понять, что заболел.
Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о риске появления сильных дефектов кожи после оспы обезьян. По его словам, инфекция сначала поражает лицо, а затем постепенно спускается вниз по телу, образуется крупная сыпь.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 30 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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