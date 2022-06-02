В Роспотребнадзоре сообщили о получении запросов от ряда стран на тесты на оспу обезьян

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Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе на российские тест-систем, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, организованной ВОЗ.

"Состоявшаяся дискуссия подтвердила неизменно важную роль и значимый вклад российской науки в мировые усилия по борьбе с угрозами эпидемий", – поясняется в сообщении.

Ранее вирусолог Константин Чумаков пояснил, что оспа обезьян является родственной человеческой, коровьей и верблюжьей оспе. При этом человеческая инфекция была ликвидирована в конце 70-х годов. После этого прекратили и вакцинацию.

По его мнению, оспа обезьян – это не та тема, о которой должно волноваться российское общество. Данный случай свидетельствует о паузе в новостном цикле. По его словам, все говорят про оспу обезьян, так как говорить больше не о чем.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

