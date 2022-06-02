В Роспотребнадзоре сообщили о получении запросов от ряда стран на тесты на оспу обезьян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе на российские тест-систем, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, организованной ВОЗ.
"Состоявшаяся дискуссия подтвердила неизменно важную роль и значимый вклад российской науки в мировые усилия по борьбе с угрозами эпидемий", – поясняется в сообщении.
Ранее вирусолог Константин Чумаков пояснил, что оспа обезьян является родственной человеческой, коровьей и верблюжьей оспе. При этом человеческая инфекция была ликвидирована в конце 70-х годов. После этого прекратили и вакцинацию.
По его мнению, оспа обезьян – это не та тема, о которой должно волноваться российское общество. Данный случай свидетельствует о паузе в новостном цикле. По его словам, все говорят про оспу обезьян, так как говорить больше не о чем.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Норвегии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: