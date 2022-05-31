В ВОЗ усомнились, что возможно полностью сдержать распространение оспы обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге усомнился в возможности полностью сдержать распространение оспы обезьян среди людей.

"На данный момент для эффективного реагирования на оспу обезьян не потребуются такие масштабные меры в отношении популяции, которые необходимы для борьбы с COVID-19, потому что вирус не распространяется таким же образом. Но – и это важно – мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение", – цитирует его ТАСС.

Клюге отметил необходимость сокращения контактов, изоляции заболевших в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов для воспрепятствования распространению инфекции.

По его словам, на фоне отмены коронавирусных ограничений на поездки произошло распространение оспы обезьян. При этом он назвал вероятным дальнейшее распространение вируса в Европе и других странах в течение лета.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.

