Британские медики опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Британские органы здравоохранения опубликовали рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян. Соответствующая информация появилась на сайте Агентства здравоохранения Британии.

Врачи рекомендовали зараженным избегать контактов с другими людьми, пока не пройдет сыпь и не отсохнут коросты. При этом людям, которые контактировали с заболевшими, необходимо обратиться к врачу и, возможно, уйти на самоизоляцию на срок до 21 дня.

Медики не рекомендовали на ранних стадиях болезни заниматься сексом. При этом в качестве меры предосторожности всем, у кого обнаружили оспу обезьян, посоветовали предохраняться в течение восьми недель. Риск распространения заболевания можно снизить с помощью стандартных методов дезинфекции.

Специалисты отметили, что в случае выхода из дома зараженным нужно скрыть все высыпания одеждой, носить маску и избегать общественного транспорта.

По данным Sky News, агентство выявило 71 новый случай заражения оспой обезьян в Великобритании. В общей сложности количество заболевших в стране достигло 179.

Агентство закупило запасы безопасной вакцины от оспы, которую предлагают тем, кто близко контактировал с зараженными, для снижения тяжелого течения заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.

