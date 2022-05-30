Британские медики опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян

30 мая, 21:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Британские органы здравоохранения опубликовали рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян. Соответствующая информация появилась на сайте Агентства здравоохранения Британии.
Врачи рекомендовали зараженным избегать контактов с другими людьми, пока не пройдет сыпь и не отсохнут коросты. При этом людям, которые контактировали с заболевшими, необходимо обратиться к врачу и, возможно, уйти на самоизоляцию на срок до 21 дня.
Медики не рекомендовали на ранних стадиях болезни заниматься сексом. При этом в качестве меры предосторожности всем, у кого обнаружили оспу обезьян, посоветовали предохраняться в течение восьми недель. Риск распространения заболевания можно снизить с помощью стандартных методов дезинфекции.
Специалисты отметили, что в случае выхода из дома зараженным нужно скрыть все высыпания одеждой, носить маску и избегать общественного транспорта.
По данным Sky News, агентство выявило 71 новый случай заражения оспой обезьян в Великобритании. В общей сложности количество заболевших в стране достигло 179.
Агентство закупило запасы безопасной вакцины от оспы, которую предлагают тем, кто близко контактировал с зараженными, для снижения тяжелого течения заболевания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.
В Перу изолировали первого пациента с подозрением на оспу обезьян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: