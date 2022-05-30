17:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксировали в Нигерии. Об этом сообщает местный центр профилактики и контроля заболеваний.
По данным на 29 мая, в стране подтвержден 21 случай заражения оспой обезьян в девяти штатах страны, отметили в центре. В частности, заболевших выявили в Адамаве, Лагосе, Байелсе, Дельте, Кросс Ривере, федеральной столичной территории, Кано, Имо, Риверсе.
"Скончался сорокалетний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммуноповышающие препараты", – говорится в сообщении.
В стране начал работу мультисекторальный центр управления по борьбе с оспой обезьян.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рассказала, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать в течение нескольких недель или дольше незамеченным.
Случаев оспы обезьян в РФ не выявлено – Роспотребнадзор
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