Онищенко заявил о низкой заразности оспы обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что случаев заболевания оспой обезьян немного, контагиозность вируса очень низкая.
Он напомнил, что заражение происходит воздушно-капельным путем. При этом среди стран, где были выявлены случаи заболевания, нет государств, где наблюдается его естественная передача.
"Это прежде всего Западная Африка и Экваториальная Африка – там есть крупные приматы, есть обезьяны. Так вот там эти случаи не регистрируются, хотя настороженность там тоже имеется", – приводит слова Онищенко ТАСС.
Он выразил мнение, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо более активно заняться оспой обезьян. Онищенко также призвал поликлиники сельской местности и скорую помощь настороженно относиться к любой температуре и не списывать ее на ветряную оспу.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.
ВОЗ заявила о 257 случаях заражения оспой обезьян в мире
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