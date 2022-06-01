Вирусолог призвал россиян не волноваться из-за оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оспа обезьян – это не та тема, о которой должно волноваться российское общество. Это дело органов здравоохранения, сообщает Pravda.Ru.
Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что данный случай свидетельствует о паузе в новостном цикле. По его словам, все говорят про оспу обезьян, так как говорить больше не о чем.
Вирусолог пояснил, что оспа обезьян является родственной человеческой, коровьей и верблюжьей оспе. При этом человеческая инфекция была ликвидирована в конце 70-х годов. После этого прекратили и вакцинацию.
"Но случаи похожего заболевания продолжались, особенно в Африке: они были вызваны вирусом обезьяньей оспы. Необычность нынешней вспышки в том, что большую роль играет передача от человека к человеку. Может получиться, что вирус, передаваясь от человека к человеку, постепенно приспособится к такому способу существования", – сказал Чумаков.
По его словам, в последние два года именно это произошло с коронавирусом, который перескочил с летучей мыши. Оспа обезьян, объяснил вирусолог, передается воздушно-капельным путем. При этом человек может заразиться и прикоснувшись к поверхности с вирусом. Чумаков добавил, что оспа, в отличие от коронавируса, может долго выживать на засушенных биоматериалах.
"Заболевание проявляется лихорадкой и появлением волдырей (пустул) на коже. Очень болезненные волдыри, внутри которых жидкость. В них больше всего вируса. Если такая жидкость попадает к здоровому человеку, он может заразиться. Когда человек выздоравливает, у него на всю жизнь остаются шрамы на коже на месте пустул", – сказал вирусолог.
Ранее британские медики опубликовали рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян. Специалисты посоветовали зараженным избегать контактов с другими людьми, пока не пройдет сыпь и не отсохнут коросты. При этом людям, которые контактировали с заболевшими, необходимо обратиться к врачу и, возможно, уйти на самоизоляцию на срок до 21 дня.
Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Норвегии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: