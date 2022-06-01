Вирусолог призвал россиян не волноваться из-за оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оспа обезьян – это не та тема, о которой должно волноваться российское общество. Это дело органов здравоохранения, сообщает Pravda.Ru.

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что данный случай свидетельствует о паузе в новостном цикле. По его словам, все говорят про оспу обезьян, так как говорить больше не о чем.

Вирусолог пояснил, что оспа обезьян является родственной человеческой, коровьей и верблюжьей оспе. При этом человеческая инфекция была ликвидирована в конце 70-х годов. После этого прекратили и вакцинацию.

"Но случаи похожего заболевания продолжались, особенно в Африке: они были вызваны вирусом обезьяньей оспы. Необычность нынешней вспышки в том, что большую роль играет передача от человека к человеку. Может получиться, что вирус, передаваясь от человека к человеку, постепенно приспособится к такому способу существования", – сказал Чумаков.

По его словам, в последние два года именно это произошло с коронавирусом, который перескочил с летучей мыши. Оспа обезьян, объяснил вирусолог, передается воздушно-капельным путем. При этом человек может заразиться и прикоснувшись к поверхности с вирусом. Чумаков добавил, что оспа, в отличие от коронавируса, может долго выживать на засушенных биоматериалах.

"Заболевание проявляется лихорадкой и появлением волдырей (пустул) на коже. Очень болезненные волдыри, внутри которых жидкость. В них больше всего вируса. Если такая жидкость попадает к здоровому человеку, он может заразиться. Когда человек выздоравливает, у него на всю жизнь остаются шрамы на коже на месте пустул", – сказал вирусолог.

Ранее британские медики опубликовали рекомендации по предотвращению распространения оспы обезьян. Специалисты посоветовали зараженным избегать контактов с другими людьми, пока не пройдет сыпь и не отсохнут коросты. При этом людям, которые контактировали с заболевшими, необходимо обратиться к врачу и, возможно, уйти на самоизоляцию на срок до 21 дня.

