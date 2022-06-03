В Роспотребнадзоре объяснили разницу между оспой обезьян и ветряной

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Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что у переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян.
Как уточняется, ветрянка относится к герпесвирусам. В свою очередь, оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов и является редкой вирусной инфекцией. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал о мерах профилактики оспы обезьян. Чтобы обезопасить себя от возможного заражения оспой обезьян, следует избегать телесных контактов с другими людьми.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 30 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Более 550 случаев заболевания оспы обезьян зафиксировали в 30 странах
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