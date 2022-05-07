В РАН назвали правильной тактику РФ в борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал тактику России в борьбе с коронавирусом правильной.
"Спустя более чем два года от начала пандемии можно сказать, что российская тактика противодействия распространению коронавирусной инфекции, суть которой в постепенном контроле за распространением, без перегрузки медицинской системы и полной остановки экономической жизни, оказалась более правильной, чем жесткая политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, когда жизнь фактически полностью замирает в целых городах и областях", – приводит ТАСС его слова.
Он также отметил, что необходимо провести анализ причин высокой смертности от коронавируса для успешного противостояния возможным эпидемиям в будущем.
Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 2 562 человека с коронавирусом. Это на 9,9% меньше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 регионах. Снижение было отмечено в 41 субъекте РФ. Без изменений ситуация осталась в 7 российских регионах.
Эксперт рассказал, когда готовиться к новой вспышке COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: