В РАН назвали правильной тактику РФ в борьбе с COVID-19

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал тактику России в борьбе с коронавирусом правильной.

"Спустя более чем два года от начала пандемии можно сказать, что российская тактика противодействия распространению коронавирусной инфекции, суть которой в постепенном контроле за распространением, без перегрузки медицинской системы и полной остановки экономической жизни, оказалась более правильной, чем жесткая политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, когда жизнь фактически полностью замирает в целых городах и областях", – приводит ТАСС его слова.

Он также отметил, что необходимо провести анализ причин высокой смертности от коронавируса для успешного противостояния возможным эпидемиям в будущем.

Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 2 562 человека с коронавирусом. Это на 9,9% меньше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 регионах. Снижение было отмечено в 41 субъекте РФ. Без изменений ситуация осталась в 7 российских регионах.