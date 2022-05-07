Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализировали 2 562 человека с коронавирусом. Это на 9,9% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 регионах. Снижение было отмечено в 41 субъекте РФ. Без изменений ситуация осталась в 7 российских регионах.
Победить болезнь за сутки смогли 8 649 человек, что на 8,1% меньше по сравнению по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии от коронавируса вылечились 17 596 716 человек. Скончались за минувшие 24 часа 132 человека, за весь период – 376 828.
При этом за сутки выявлено 5 500 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 222 219.
Ранее ученые высказали предположение о том, что волна пандемии, сопоставимая с той, что была вызвана "Омикроном" в начале текущего года, может охватить мир из-за новых подвидов данного штамма коронавируса. Речь идет о нью-йоркском варианте BA.2.12.1 и южноафриканских BA.4 и BA.5. Дело в том, что они почти невосприимчивы к антителам, выработанным организмом в ответ на предыдущие штаммы SARS-CoV-2.
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