Более 86,8 млн полных циклов вакцинации от коронавируса провели в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне прошли полный цикл вакцинации от коронавируса 86 891 260 раз, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф..
Вакцинацию первым компонентом выполнили уже 90 793 385 раз.
Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 2 845 человек с коронавирусом. Это на 12,4% меньше показателя предыдущего дня.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах, а снижение было отмечено в 46 субъектах. При этом ситуация осталась без изменений в 7 российских регионах.
Выздоровели за сутки 9 408 человек, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим днем. С начала пандемии победить болезнь смогли 17 588 067 человек. Скончались за минувшие 24 часа 136 человек, за весь период – 376 696.
При этом за 24 часа выявлен 5 541 случай заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных случаев заболевания за пандемию достигло 18 216 719.
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