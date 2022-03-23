Вирусолог допустил положительное влияние ограничения авиасообщения на пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России нет предпосылок для появления новой волны пандемии, однако заявлять о полной победе над COVID-19 еще рано, сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" профессор-вирусолог, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко.
По его словам, в настоящее время начал распространяться новый вариант коронавируса "Стелс-Омикрон".
"Стелс-Омикрон" появился совершенно недавно, но, видимо, распространяется быстро. По тяжести течения он практически не отличается от "Омикрона" под номером AB.1, а это уже AB.2. Он, конечно, распространяется, но насколько он угрожающий тяжелыми последствиями новой волны пандемии, сейчас трудно сказать", – отметил специалист.
Однако положительно сказаться на эпидемситуации в России, по мнению Бутенко, может уменьшение количества международных авиарейсов.
"У нас сейчас введены некие ограничения, связанные с авиасообщением. Уменьшение контактов с другими странами, где сейчас уже довольно распространен этот вариант ("Стелс-Омикрон". – Прим. ред.), может привести к тому, что это у нас не будет так заметно. Это как предположение", – пояснил эксперт.
Специалист также напомнил и о вакцинации от COVID-19. По его словам, она должна помочь и в случае прихода "Стелс-Омикрона", а вакцины, которые существуют на данный момент в стране, уже хорошо себя проявили.
"Время покажет. Для этого нужен анализ заболеваемости, анализ клинической картины, летальности. Чтобы сделать значительный вклад в осознание этой пандемии, понадобилось два года. А здесь всего два-три месяца прошло после появления "Стелс-Омикрона", – заключил врач.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов, в свою очередь, ранее заявил, что "Стелс-Омикрон" может стать преобладающим.
Он отметил, что это связано со способностью подвида быстро распространяться среди населения. При этом эксперт подчеркнул, что заболевание, вызванное ВА.2, не отличается по симптомам от других линий варианта "Омикрон". Но оно более выраженно проявляется у непривитых пациентов.
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